Fillettes retrouvées auprès de leur mère décédée : le suivi social et éducatif n'a pas pu empêcher le drame

La semaine dernière, deux fillettes de 5 et 6 ans étaient retrouvées dans un appartement des Sablons, au Mans, aux côtés de leur maman décédée depuis plus de 48 h. Les enseignants avaient pourtant lancé de nombreuses alertes. Et la famille était suivie par les services sociaux du département.

C'est un fait divers triste et tragique qui soulève de nombreuses questions. Le 29 septembre, dans le quartier des Sablons au Mans, une femme de 31 ans était retrouvée morte dans son appartement. Aux côtés de cette mère de famille décédée, selon le parquet, "de mort naturelle depuis plus de 48 heures" : ses deux filles, âgées de 5 et 6 ans. Bien vivantes, elles étaient en revanche absentes depuis le 13 septembre des deux écoles du quartier où elle étaient scolarisées. Un drame survenu après pourtant plusieurs mois de vigilance et de suivi de la famille.

L'an dernier déjà, l'école maternelle Claude-Bernard, où étaient scolarisées les deux petites, avait constaté de nombreuses absences. "Dès le mois de juin", souligne la Direction académique de la Sarthe, une information préoccupante (IP) avait été transmise aux services sociaux du département. Chaque année, la cellule départementale de recueil des IP "en reçoit 6.000 émanant des écoles, des hôpitaux, de voisins ou de simples citoyens", indique le conseil départemental. Chacune est évaluée et peut faire l'objet d'un classement sans suite, être transmise au procureur ou déclencher un suivi social. Ce qui fut le cas pour cette famille qui était "déjà suivie par des travailleurs sociaux notamment pour des problèmes financiers", précise le département. La maman justifie alors les absences de ses filles par "le besoin d'aller se ressourcer auprès de sa famille".

Un signalement est effectué neuf jours plus tôt auprès du procureur de la République

En plus d'un rappel sur l'obligation de scolarisation des enfants effectué par la Direction académique, le conseil départemental met en place durant l'été un accompagnement "assez resserré", grâce à l'assistante sociale de quartier, afin d'aider la mère dans son accès aux droits et pour régler ses problèmes financiers. Mais "à ce stade, la protection de l'enfance n'est pas concernée car il n'y a pas de danger pour les enfants", précise le conseil départemental.

Néanmoins, à partir du 13 septembre, les deux fillettes sont de nouveau absentes de l'école. Et dès le 20 septembre, les personnels de direction des deux écoles, Claude-Bernard et Gérard-Philippe, émettent un signalement auprès du procureur de la République. Ils sollicitent également la police, qui se rend sur place mais n'obtient aucune réponse. "Les personnels ont été très efficaces et très impliqués, ils ont fait tout ce qui fallait faire", insiste-t-on du côté de la direction académique. Ils feront même plus : plusieurs fois, les directeurs des écoles et les enseignants des fillettes, vont frapper au domicile de la famille. Une des petites filles ouvrira même la porte une fois, expliquant que sa maman "fait dodo et qu'il ne faut pas la déranger".

Informés du signalement, les services sociaux tentent également de contacter la maman par téléphone, sans succès. De son côté, le parquet charge la brigade des mineurs de mener l'enquête. C'est en se rendant au domicile, le 29 septembre, que les policiers ont découvert le corps sans vie de la mère. Et les deux fillettes livrées à elles-mêmes. Depuis, elles ont été confiées aux services sociaux.