Audiences de justice filmées : attention "l'image a un poids terrible" prévient le bâtonnier de Bourges

Alors qu'Eric Dupond-Moretti a dévoilé en début de mois les contours de son projet de réforme de la justice, une de ses mesures-phares fait beaucoup réagir les professionnels de justice, la proposition de filmer les audiences. La captation d'image d'un procès est pour l'instant formellement interdite en France sauf dans certains cas exceptionnels quand il s'agit, par exemple, de documenter des procès pour l'Histoire. Depuis l'invention des caméras, une quinzaine seulement de procès ont pu être filmés en France, comme les procès Barbie, Touvier, Papon dans les années 80-90 ou plus récemment celui des attentats de Charlie Hebdo.

Transparence oui, mais avec prudence

Dans notre société ou l'image est de plus en plus utilisée et accessible faut-il faire évoluer cette règle? Le bâtonnier de Bourges, Alain Tanton trouve l'idée intéressante mais appelle cependant à la plus grande prudence quant à son application. "L'idée du garde des Sceaux est une idée, généreuse et utile, qui est une idée de pédagogie - convient l'avocat berruyer - Mieux montrer le vrai visage de la justice, mieux faire comprendre la justice à nos concitoyens."

Car pour l'instant, l'accès à la justice ne se fait que par des fictions ou par des compte-rendus d'audience, oraux ou écrits, de journalistes et pour Alain Tanton, aller plus loin, en tout cas pour des affaires en cours, n'est pas forcément souhaitable. "L'image a un poids terrible" avance-t-il craignant pour la sincérité des débats "lorsque toute personne rentre dans une enceinte où elle sait qu'elle est filmée, elle n'a pas le même comportement."

Autre préoccupation les conditions de diffusion de ces images. Eric Dupond-Moretti - lui-même avocat de profession - précise que selon lui il faudra que tous les recours soient épuisés avant de pouvoir commencer leur publication et qu'elles ne pourraient pas être utilisées sans l'accord des personnes identifiables. Des conditions essentielles estime Alain Tanton qui pense même qu'il faudrait aller plus loin en insistant bien sur les conditions de droit à l'oubli. Alain Tanton qui s'interroge aussi sur la possibilité ou non de diffuser de simples extraits de procès ce qui selon lui "comporte un risque très important" : celui de sortir des images de leur contexte.

Application des condamnations

Pourquoi on le sent ? Parce que les Français ont le sentiment que la justice est impuissante, c'est à dire qu'elle rend des jugements, mais que ces jugements ne sont jamais totalement appliqués. C'est vrai pour les condamnations pénales. C'est ce qui est le plus emblématique pour nos concitoyens. C'est vrai aussi pour la justice civile. Les condamnations à des paiements? Oui, mais mon adversaire a été condamné et je n'arrive pas à récupérer ne serait ce que des dommages et intérêts. Voilà cette impuissance de la justice à faire exécuter jusqu'au bout ses décisions. C'est un des grands facteurs de méfiance des Français à l'égard de l'institution judiciaire.