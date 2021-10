Films pornographiques : quatre acteurs mis en examen pour "viols"

Vendredi dernier, un juge d'instruction parisien a mis en examen quatre acteurs pour "viols" pendant le tournage de films pornographiques, a appris jeudi franceinfo. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire, le quatrième a été placé sous contrôle judiciaire. Ces mises en examen s'inscrivent dans le cadre d'une information judiciaire pour enquêter sur des vidéos publiées sur le site "French Bukkake", fermé depuis sur réquisition judiciaire, montrant des rapports sexuels entre plusieurs hommes et une seule femme.

Certaines vidéos montrent des femmes explicitement non-consentantes. Selon une source proche de l'enquête, celle-ci a permis d'identifier une cinquantaine de victimes. Ces quatre mises en examen s'ajoutent aux quatre premières qui avaient été décidées il y a un an, en octobre 2020, notamment à l'encontre des producteurs "Mat Hadix" et "Pascal OP", pour "proxénétisme" et "traite d'êtres humains".

Le site "Jacquie et Michel", incarnation en France du porno amateur, est aussi visé par une enquête depuis le 10 juillet 2020 pour "viols" et "proxénétisme". Après les révélations sur les violences et pratiques imposées lors des tournages, de grands groupes français du secteur, comme "Jacquie et Michel" et Dorcel, avaient annoncé en novembre 2020 leur volonté d'adopter des chartes éthiques et déontologiques.