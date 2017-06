Fin d'un trafic de dizaines de kg de cannabis et d'héroïne à Avignon

Après avoir interpellé les revendeurs, les policiers ont mis la main jeudi sur le fournisseur de drogue qui alimentait tout un quartier d'Avignon.

Les policiers d'Avignon ont mis fin ce jeudi à un trafic d'héroïne et cannabis qui approvisionnait le quartier Saint-Chamand d'Avignon.

Depuis le début de l'année, les policiers enquêtaient sur les livraisons d'héroïne et de cannabis dans ce quartier, sept livraisons depuis janvier. En mars, la police avait interpellé deux frères, deux revendeurs.

Mais l'enquête s'était poursuivie pour localiser le fournisseur. Il a été arrêté avant hier chez lui à Beaucaire dans le Gard. Les enquêteurs ont découvert plus de 10 kilos de cannabis et plus de 17.000 euros en liquide. Deux voitures ont été saisies : Une Renault Clio et une Audi A3.

Véhicules saisis par la police - DDSP

Cet homme de 21 ans a reconnu qu'il avait revendu au moins 40 kg de cannabis. Ce fournisseur proposait quatre qualités différentes de cannabis, dont un mélange spécial, le Diamond : mélange herbe et résine bien connu pour ses effet plus puissants.

Ce trafiquant a été présenté à un juge d'Avignon jeudi soir.