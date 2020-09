Fin de cavale pour l'agresseur présumé de deux jeunes femmes dans le quartier de la Meinau à Strasbourg

Un mois après l'agression de deux femmes dans le quartier de la Meinau à Strasbourg, un mineur a été interpellé le dimanche 27 septembre. Il était en cavale depuis le mercredi 26 août. Révélée par les Dernières nouvelles d'Alsace, l'information a été confirmée à France Bleu Alsace par une source policière.

Opérée à l'oeil après l'agression

L'adolescent de 15 ans aurait violemment frappé les deux femmes qui refusaient de répondre à ses avances. Luane, 18 ans, avait été touchée à l'oeil, une fracture du plancher orbital qui avait été opérée. Elle avait témoigné sur France Bleu. "Il nous a dit qu'on était jolies, il était intéressé par nos numéros de téléphone. On a refusé ses avances et il a persisté" raconte Luane, "du coup, je lui ai dit 'tu as trois secondes pour te casser'. J'ai commis une erreur. Je lui ai mis une gifle. Et là, il a répondu en m'infligeant trois coups de poings à la tête, puis il m'a mis de multiples coups".