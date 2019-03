Fin de cavale pour l'auteur d'un grave accident en novembre près de Nantes

Un homme qui avait pris la fuite après avoir percuté et grièvement blessé une adolescente à Bouaye au mois de novembre a été mis en examen. Il avait été interpellé mercredi dans un camp de gens du voyage.

Bouaye, France

Un jeune homme de 21 ans a été interpellé mercredi après-midi dans un camp de gens du voyage de Bouaye près de Nantes, il est soupçonné être l'auteur principal de l'accident dans lequel une adolescente de 15 ans avait été grièvement blessée le 13 novembre 2018 à la sortie de son lycée.

Il est 16h30 ce jour-là, deux hommes au guidon de leur cyclomoteur font la course dans les rues et roulent à vive allure. A proximité du lycée, l'un d'eux double une voiture par la gauche, l'autre la dépasse par la droite en empruntant une voie réservée aux piétons.

Ils abandonnent la victime sur place

C'est à ce moment là que le pilote du cyclo percute de plein fouet une des deux jeunes filles qui marchent sur cette voie, le choc est violent, le jeune homme chute, il se blesse à l'arcade sourcilière, son engin finit dans le fossé. Son ami fait demi-tour et revient sur place pour l'aider à se relever et à prendre la fuite. Un automobiliste témoin de la scène est impuissant, les deux chauffards sont déjà loin à l'arrivée des secours. L'adolescente est hospitalisée au CHU de Nantes, grièvement blessée, elle fait l'objet d'une incapacité totale de travail (ITT) d'un an.

Très vite identifié et pisté grâce à son téléphone

Les gendarmes procèdent à une arrestation une semaine après les faits, ils interpellent un jeune de 17 ans, il n'est pas l'auteur de l'accident, c'est lui qui a sorti le cyclo du fossé et qui a invité son ami à fuir. Ce dernier est rapidement identifié mais il reste introuvable pendant de longues semaines. Les enquêteurs sont parvenus à le repérer et à tracer ses déplacements grâce à son téléphone portable. Âgé de 21 ans, il est connu pour des actes de délinquance.