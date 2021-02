Fin de cavale pour l'un des plus gros narcotrafiquants marseillais

Il était à la tête d'un des plus gros plans de stupéfiants de Marseille. Hakim Berrebouh, 40 ans, a été interpellé ce jeudi soir à Dubaï. C'est la brigade des fugitifs des services de police dubaïote qui lui a mis la main dessus. Elle lui a passé les menottes alors qu'il sortait d'une résidence privée. Peut-être la sienne. Hakim Berrebouh vivait dans cette ville des Emirats arabes unis au moins depuis l'automne dernier.

Et c'est de là qu'il continuait à piloter son plan de stupéfiants. Il lui aurait permis d'importanter en France et en Europe de grandes quantités de canabis et de cocaïne, via les quartiers nords de Marseille, notamment le 14e arrondissement.

Hakim Berrebouh est d'ailleurs originaire de la cité des Flamants. C'est peu de temps après la mort de son frère Mehdi, tué en 2013 dans un règlement de compte sur l'A7, qu'il avait fuit la France. Il avait pris la direction du Maroc, avant de s'installer à Dubaï.

Hakim Berrebouh était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Mandat émis par un juge d'instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille qui pilote une enquête pour trafic international de stupéfiants.