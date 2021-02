Fin de cavale pour un trafiquant de drogue condamné pour tentative d'assassinat à Aubervilliers

Trois trafiquants de drogue, absents à leur procès, ont été interpellés mercredi et jeudi après plusieurs années de cavale. L'un d'entre eux avait été condamné pour une tentative d'assassinat lors d'une fusillade à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) en 2017, sur fond de trafic de stupéfiants.

Il ne s'est pas présenté à son procès

Cet homme était "un trafiquant qui tenait plusieurs points de deal à Pantin", explique une source policière. Les coups de feu tenaient "vraisemblablement d'un différend commercial" avec la victime qui avait réchappé à plusieurs tirs de 9 mm. Incarcéré avant d'obtenir une remise en liberté, le trafiquant de 28 ans ne s'était pas présenté à son procès en février 2020, où il avait été condamné à neuf ans de prison.

Interpellé cette semaine à Courbevoie

Les enquêteurs de la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) ont mené l'enquête pour le retrouver et ont constaté que le fuyard changeait très régulièrement de domicile. Il avait été localisé à Saint-Denis, Villemomble et à Paris. Repéré en début de semaine à Courbevoie (Hauts-de-Seine), il a finalement été interpellé mercredi à la sortie du parking souterrain d'un immeuble qu'il fréquentait.

Deux autres trafiquants interpellés

Le deuxième trafiquant, en fuite depuis 2016, avait sur le dos deux condamnations à quatre ans de prison, l'une dans un dossier d'importation de résine de cannabis entre le Maroc et la région parisienne, l'autre pour un trafic de cocaïne entre les Antilles et la métropole. Enfin, le dernier, un trafiquant de Creil (Oise) âgé de 40 ans et habitué des "go fast" entre la France et l'Espagne, était recherché depuis fin 2017 et sa condamnation par défaut à six ans de prison pour son implication dans la saisie en 2011 de 806 kilos de résine de cannabis au Pays Basque.