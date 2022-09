Fin de garde à vue de Gaël Perdriau : le maire de Saint-Étienne soulagé d'avoir pu donner sa version des faits

Entendu pendant plusieurs heures, ce mardi 13 septembre par la PJ de Lyon, sous le régime de la garde à vue, Gaël Perdriau est ressorti libre, en début d'après-midi. Le maire était interrogé, comme quatre autres protagonistes de l'affaire, dans le cadre de l'enquête sur le chantage à la vidéo intime dont l'accuse son ancien premier adjoint, Gilles Artigues.

Il était très soulagé de pouvoir s'expliquer" - Maître Ingrain, avocat de Gaël Perdriau

Gaël Perdriau est ressorti sans avoir été mis en examen et sans être soumis à un quelconque contrôle judicaire, précise son avocat, Maître Christophe Ingrain, qui ajoute : "Il était très soulagé de pouvoir s'expliquer en face d'enquêteurs qui ne participent pas à la chasse à l'homme dont il est l'objet depuis maintenant quelques jours et [...] très soulagé d'avoir pu enfin donner à ceux qui sont en charge d'établir la vérité sa version des faits."

Interrogé par France Bleu Saint-Étienne Loire, l'avocat précise que son client maintient la position affichée la semaine dernière, à savoir qu'il "n'a pas commandé de film mettant en cause quiconque. Il n'a jamais utilisé de film ou de vidéo pour faire un chantage auprès de quiconque, pour obtenir des décisions ou au contraire obtenir un renoncement. Il n'a pas vu ce film et évidemment, il n'a jamais utilisé les fonds de la municipalité pour rémunérer qui que ce soit pour une prestation qu'il n'a jamais commandée."

Les conversations publiées par Mediapart ? Des "petits bouts" sortis de leur contexte

Une version qui semble fragile, face aux enregistrements publiés hier, 12 septembre, par Mediapart. Mais, contre-attaque Maître Ingrain, "ces enregistrements, ce sont des petits bouts d'enregistrement de quelques dizaines de secondes qui sont coupés. Ils sont sortis de leur contexte et si les enquêteurs veulent l'interroger [le maire, ndlr] plus précisément sur ces phrases-là, je ne doute pas qu'il y aura d'autres occasions. Je ne doute pas qu'ils se feront remettre ou qu'ils ont peut être déjà en leur possession ces enregistrements. Manifestement, ils n'ont pas estimé utile de le faire."

Les magistrats instructeurs peuvent en effet reprendre la garde à vue de Gaël Perdriau et des autres protagonistes de l'affaire s'ils l'estiment nécessaire, notamment après avoir confronté les versions des différents mis en cause et identifié d'éventuelles incohérences. Par ailleurs, les policiers poursuivent l’exploitation des données trouvées sur les ordinateurs et téléphones portables saisis lors des perquisitions menées la semaine dernière à Saint-Étienne.