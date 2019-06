Fin de garde à vue pour Sauveur Gandolfi-Scheit, son avocate dénonce des tentatives de déstabilisation politique

Corse, France

Sauveur Gandolfi-Scheit était entendu depuis ce matin 9h au commissariat de Bastia dans le cadre d'une enquête pour corruption passive, favoritisme, blanchiment de fraude fiscale et recel ; enquête diligentée par le parquet national financier.

A l'issue de la garde à vue, à 16h15, après plusieurs heures d'audition, l'avocate du maire de Biguglia, Me Valérie Vincenti, s'est montrée plus que confiante : "il y a des réponses à toutes les questions, des réponses qui laissent apparaître qu'il n'y a aucune discordance entre le patrimoine de mon client et les déclarations qu'il a pu faire (alors qu'il était député, NDLR). D'ailleurs, poursuit Me Vincenti, la Haute autorité les avait validées. Je n'ai aucun doute qu'il s'agit de tentatives de déstabilisation politique à l'approche des municipales de 2020 (...) A défaut d'arguments pertinents, l'opposition a décidé de jouer la politique de la diffamation".