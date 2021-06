Fin de l'alerte orange aux orages : en Indre-et-Loire, les pompiers ont fait une quarantaine d'interventions

Assèchement de caves, réparations de toitures endommagées, les sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire ont réalisé cette nuit plus d'une quarantaine d'interventions suite aux orages. Essentiellement dans le Chinonais. Météo France a levé la vigilance orange à 4h30 ce jeudi matin.

Ils étaient prévus. Les orages ont perturbé la nuit de beaucoup de Tourangeaux. Et ont lâché énormément de pluie. Entre 35 et 50mm seulement en quelques heures, notamment de Bourgueil à Sainte-Maure-de-Touraine en passant par les secteurs de Richelieu et de Chinon.

C'est dans le Chinonais que les pompiers ont été le plus mobilisés. Pour assécher des caves inondées, mais aussi couvrir ou réparer en urgence certaines toitures endommagées. Au total, dans tout le département, les sapeurs-pompiers ont réalisé cette nuit une quarantaine d'interventions.

La vigilance orange déclenchée par Météo France hier soir à 21h a été levée ce jeudi matin à 4h30.