Fin de l'enquête sur l'accident de train de Dudelange : le parquet luxembourgeois requiert un non-lieu

L'enquête sur l'accident ferroviaire de Dudelange, qui avait coûté la vie à un conducteur de train, le 14 février 2017, vient de s'achever au Luxembourg. Le parquet requiert un non-lieu, car "l'instruction (...) n'a pas permis de rapporter la preuve de charges suffisantes que des infractions avaient été commises". C'est désormais à la chambre du conseil près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg de trancher.

"Aucune faute" imputable aux CFL

Le parquet estime qu'"aucune faute en relation avec l'accident imputable aux CFL - l'équivalent luxembourgeois de la SNCF, ndlr - ses dirigeants ou employés n'a pu être établie par l'enquête".

Le conducteur mis en cause

En revanche, le communiqué du parquet précise que l'accident "a eu lieu notamment en raison de l'inattention du conducteur du train qui n’a, ou bien, pas vu ou pas réagi au signal avancé qui présentait un avertissement, ou bien n’a pas vu ou réagi seulement tardivement au signal principal."

Un accident avec pour conséquence l'obligation d'installer le système ERTMS sur tous les trains qui circulent au Luxembourg

La collision, spectaculaire, entre le TER et un train de fret, avait également blessé deux personnes, et semé la pagaille sur le trafic pendant plusieurs jours, les conducteurs français refusant notamment de circuler sur le territoire du Grand-Duché. A l'époque, la non-mise en place sur ce train du système de sécurité européen (ERTMS ou ETCS) avait été évoquée comme possible cause de l'accident. C'est pour cela que le Luxembourg a décidé d'imposer l'installation de ce système sur tous les trains circulant sur son territoire ; c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2020.