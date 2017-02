Fin de l'opération déminage à la base aérienne de Cognac

La neutralisation d'une bombe de la deuxième guerre mondiale touche à sa fin mercredi midi. L'engin est en cours d'enfouissement dans un secteur isolé au sud de la base. Les mesures de restriction de circulation aux abords de la base sont entièrement levées.

"Tout s'est bien passé". Commentaire du colonel Vincent Coste, commandant de la base aérienne, à quelques minutes de l'explosion, qui doit conclure la neutralisation d'une bombe allemande de la seconde guerre mondiale, découverte lundi après-midi lors de travaux d'extension de l'espace dédié aux drones.

Une opération peu risquée, selon les artificiers militaires venus de la base aérienne de Cazaux (Gironde): 70 ans après, le système de mise à feu de la bombe ne fonctionne plus. Phases les plus sensibles: sortir la bombe de terre pour la déposer sur un engin de chantier, et la remettre dans le trou où elle doit être détruite, dans un secteur isolé situé au sud de la base. Un transport rendu indispensable, du fait de la localisation de la découverte: tout près des principaux bâtiments de la base, à moins de 100m du bureau du colonel Coste.

Durant ces opérations de manutention, le périmètre a été étendu à 1km, débordant légèrement de l'enceinte de la base. Circulation automobile coupée, riverains invités à rester confinés chez eux, volets fermés. Toutes ces mesures sont désormais levées. La D24 (route de Segonzac) est restée coupée 7 minutes. La rue de la Doue a été rouverte vers 10h30, et la route de Barbezieux libérée vers 11h30.

Cette bombe allemande a sans doute été enfouie par les troupes nazies, lors de leur départ précipité de la base à la Libération de Cognac en septembre 1944.