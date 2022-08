La fuite de gaz d'acétylène près de la gare de Laval est maitrisée, le trafic TER est toujours interrompu

La bouteille de gaz d'acétylène est désormais vide et la fuite colmatée, après le feu sur un chantier près de la gare de Laval (Mayenne) ce mercredi 24 août 2022. Les pompiers sont toujours sur place. Le quartier de la gare est toujours bouclé.

La fuite de gaz d'acétylène prend fin au sous-sol d'un chantier près de la gare de Laval, ce mercredi 24 août 2022, la bouteille contenant ce gaz inflammable et très réactif étant désormais vide. Les pompiers dépêchés sur place depuis 14 heures 30, continuent de l'arroser pour baisser sa température. Ils vérifient également qu'aucune poche de gaz ne soit apparue, en attendant l'arrivée d'un technicien d'Air liquide pour manipuler cette bouteille, prévue à 17 heures 30.

Car de substitution

Une partie du quartier est toujours fermée : l'avenue Robert Buron, la rue Magenta et la place de la gare. 90 Lavallois ont dû quitter leur logement lors de l'évacuation. L'accès au hall de la gare est lui aussi toujours interdit. La passerelle piétonne, au-dessus des voies de la gare, est en revanche ouverte. Le trafic ferroviaire est toujours perturbé. Les pompiers ont par contre donné leur accord pour le passage de trains sur la voie 4, celle la plus éloignée de la fuite de gaz. Les TER et TGV simple rame peuvent donc circuler, à la différence des TGV double rame. La SNCF indique la mise en place de cars de substitution, qui peuvent être pris depuis cette passerelle piétonne réouverte.