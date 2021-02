Fin de la garde à vue pour le suspect du meurtre de Victorine, entendu pour viol sur une autre jeune fille

La garde à vue de Ludovic Bertin, unique suspect dans le meurtre de Victorine Dartois, à Villefontaine (Isère), pour une autre affaire a pris fin ce mardi après-midi, à 15h, fait savoir le parquet de Grenoble, dans un communiqué. Il a depuis été reconduit à la maison d'arrêt d'Aiton (Savoie).

Cet habitant de Villefontaine, âgé de 25 ans, avait été placé en garde à vue ce mardi, à 8h30, pour évoquer un autre dossier que celui du meurtre de la jeune habitante de Villefontaine. Ludovic Bertin fait l'objet d'une plainte pour des faits de viol. Là encore c'est le parquet de Grenoble qui l'a dévoilé en milieu de matinée.

Ludovic Bertin a refusé de répondre aux questions des gendarmes

Si la plainte en question date d'après l'affaire Victorine, les faits supposés de viol eux remontent à 2018 et auraient eu lieu dans le département voisin du Rhône. Ludovic Bertin a "souhaité faire usage de son droit à garder le silence", indique le parquet, qui par conséquent "ne communiquera pas plus de détail (...) afin de préserver la poursuite de l'enquête et notamment la sincérité des éventuelles déclarations que l'intéressé pourra décider de faire ultérieurement."

Me Kelly Monteiro, avocat des parents de Victorine Dartois et de la jeune plaignante, se voulait aussi discrète, là encore afin de préserver le travail d'enquête dans les deux dossiers. Elle indiquait cependant en début d'après-midi à France Bleu Isère que la jeune femme qui a porté plainte pour viol a décidé de le faire quand elle a su que Ludovic Bertin niait tout mobile de nature sexuelle dans l'affaire Victorine. "J'avais informé les parents de Victorine qu'il pourrait y avoir une autre affaire qui pourrait nous conforter dans le fait que ce soit pour un motif sexuel", précisait aussi Me Monteiro.

Le parquet de Grenoble fait savoir que dans les prochains jours il prendra un "réquisitoire supplétif pour viol pour saisir les juges d'instruction déjà en charge des premiers faits criminels commis à Villefontaine le 26 septembre 2020."