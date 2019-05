L'anesthésiste de Besançon soupçonné d'empoisonnements déféré devant le parquet

Besançon, France

Le docteur Frédéric Péchier est désormais face au procureur de la République de Besançon, au palais de justice, ce jeudi matin. Il a été déféré devant le parquet à l'issue de sa garde à vue, à 8h30. Le médecin anesthésiste a été interrogé pendant deux jours par les enquêteurs pour une cinquantaine d'incidents médicaux graves, dont de potentiels empoisonnements.

Trois avocats pour le médecin

"Nous sommes dans l'attente de la décision du procureur de la République : soit il décide d'arrêter la procédure et de continuer l'enquête préliminaire, laissant libre le docteur Péchier, soit il décide de saisir un juge d'instruction" explique son avocat, Me Randall Schwerdorffer. Il est également présent au palais de justice, avec les deux autres avocats du médecin, Me Jean-Yves Leborgne (avocat de Carlos Ghosn) et Me Ornella Spatafora.

Affaire de l'anesthésiste de #Besançon soupçonné d'empoisonnements : le médecin a trois avocats dont JY Leborgne, également avocat de Carlos Ghosn. pic.twitter.com/pExdQyBM7F — France Bleu Besançon (@bleubesancon) May 16, 2019

Il clame son innocence

Le docteur Frédéric Péchier "continue de clamer son innocence", d'après Me Schwerdorffer. Le médecin est déjà mis en examen pour sept empoisonnements commis à la clinique Saint Vincent et la polyclinique de Franche-Comté, à Besançon. Dans cette nouvelle enquête menée depuis deux ans, les victimes sont en train de se faire connaître. Parmi ces victimes présumées, il y aurait un enfant de quatre ans.

Le procureur de Besançon, Etienne Manteaux, doit s'exprimer à 17h30 ce jeudi devant les journalistes, en conférence de presse.