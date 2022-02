Disparition de Delphine Jubillar : la campagne de fouilles n'a rien donné

Depuis le 17 janvier, des dizaines de militaires étaient engagés dans une campagne de fouilles pour retrouver un indice dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubillar. Des recherches, menées notamment par des soldats de la FOS, une unité de Montauban spécialisée dans les recherches en milieu difficile. Ils avaient pour but de trouver des éléments sur la disparition de la jeune femme qui est intervenue dans la nuit 15 au 16 décembre 2020 dans le village de Cagnac-les-Mines.

Autour de la ferme et puis du cimetière

Les militaires ont d'abord mené des recherches aux abords de la ferme de Drignac, une ferme qu'aurait désigné Cédric Jubillar. Le mari de la disparue est le seul suspect dans cette affaire. Il est incarcéré à la prison de Seysses depuis la mi-juin 2021.

Depuis vendredi dernier, les fouilles avaient été réorienté sur un autre site. Elles avaient lieu autour du cimetière Saint-Dalmaze. Une partie de la voie verte entre Albi et Cagnac-les-Mines est désormais interdite aux promeneurs. Les vététistes et les marcheurs doivent faire un détour pour laisser les militaires fouiller les alentours de la ferme solaire. Le sol a été débroussaillé ce vendredi, et depuis le début de la semaine, les enquêteurs ont quadrillé la zone. Comme ils l’ont fait pendant deux semaines aux alentours de la ferme de Drignac, ils ont installé des bandes jaunes et fouillent parcelle par parcelle. Cette fois, les recherches auraient été motivées par les données du téléphone de Cédric Jubillar. Ces deux zones se trouvaient à deux ou trois kilomètres du domicile du couple.

Aucune découverte importante

Au bout de trois semaines, ces recherches importantes ont donc pris fin ce vendredi. Selon des sources proches de l'enquête, aucune découverte importante n'a été faite pendant ces journées de recherches intensives. Les militaires sont tombés sur des déchets, des ossements d'animaux, mais rien en lien avec l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar.

