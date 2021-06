Fin de la rave party à Redon : une dizaine de fêtards interpellés, onze gendarmes blessés

Les gendarmes ont mis fin vers 17 heures samedi 19 juin à la rave party à Redon (Ille-et-Vilaine). Plus de 1.500 fêtards se sont installés dans la nuit de vendredi à samedi. Une dizaine d'entre eux ont été interpellés au cours de la journée. Six gendarmes et un teufeur ont été blessés samedi après-midi pour un total de onze blessés chez les forces de l'ordre et de trois chez les participants. Le matériel sonore, une dizaine d'enceinte, a été détruit suite à l'évacuation. Du matériel informatique a également été saisi.

Les forces de l'ordre déployées sur la rivière l'Oust

La préfecture d'Ille-et-Vilaine a confirmé vers 18h30 la fin de la rave party. L'intervention des gendarmes a duré 45 minutes. Un face-à-face violent s'est tenu dans un nuage de gaz lacrymogènes. Les fêtards ont pris la fuite dans les champs entourant le site de la rave party, poursuivis par les forces de l'ordre, aidés de deux hélicoptères. Des pompiers et des gendarmes ont arpenté l'Oust, une rivière proche du site de la rave party afin d'éviter toute noyade.

Le parquet de Rennes a ouvert trois enquêtes, notamment pour identifier les circonstances de la grave blessure d'un fêtard de 22 ans dont la main va être amputée. "Elle doit permettre de déterminer l’origine de ces blessures, et sur cette base, d’éventuelles responsabilités pénales", précise le procureur de la République Philippe Astruc. Une autre enquête concerne les violences envers les forces de l'ordre. Cinq hommes âgés de 19, 20, 22, 23 et 37 ans ont été placés en garde à vue. Le plus âgé est le seul à avoir des antécédents judiciaires. La troisième et dernière enquête concerne l'organisation de cette free party illégale.

400 gendarmes ont été mobilisés pour cette journée mouvementée près de l'hippodrome de Redon. Des affrontements ont commencé dans la nuit et ont duré sept heures. Des boules de pétanques, des pétards, des parpaings ainsi que des cocktails molotov ont été lancés sur les forces de l'ordre. "Des heurts d'une extrême violence", a décrit le préfet d'Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, lors d'une conférence de presse, soulignant "un niveau de violence totalement inexcusable."

Un millier de participants sont restés durant toute la journée malgré les barrages des forces de l'ordre. "Une envie d'en découdre plutôt que de faire la fête", analyse le maire de Redon Pascal Duchêne. "Les organisateurs avaient l'intention de faire la fête sur une commune éloignée d'une trentaine de kilomètres de Redon, mais leurs plans ont été déjoués, donc ils se sont rabattus sur Redon. Il y a eu un rassemblement sur un parking d'un hypermarché avant de rejoindre la zone de l'hippodrome". Les gendarmes d'Ille-et-Vilaine, avertis par leurs collègues de Loire-Atlantique, étaient présents pour les accueillir.