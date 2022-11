Fin de la ristourne : la fréquentation de cette station Total de Dordogne multipliée par quatre

Dans cette station Total de Trélissac, en Dordogne, une dizaine de voitures patientent en permanence ce mardi. Tous ces automobilistes veulent bénéficier de la ristourne de 30 centimes avant minuit. À cette réduction s’ajoute encore pour quelques heures les 20 centimes de ristourne du groupe Total. Ces deux baisses cumulées font de cette station essence l'une des moins chères de l’agglomération de Périgueux. Le Gazole était à 1.48€ /litre ce mardi matin.

ⓘ Publicité

« On est débordé » Benjamin, le gérant de la station

Benjamin gère cette station depuis une quinzaine d’années. Depuis la mise en place de la ristourne par Total, ça ne s’arrête pas « on est débordé, les gens se bousculent. On a entre quatre et cinq fois plus de débit ».

« On va essayer de ménager nos déplacements » Roland, retraité

Roland habite Périgueux, il fait le plein d’essence de sa camionnette, son réservoir est presque plein, mais il voulait profiter de la réduction « pour éviter de prendre le plein tarif demain ». La prochaine fois qu’il viendra faire le plein, ce chasseur paiera bien plus cher. « On va essayer de ménager nos déplacements » glisse-t-il et il fait déjà en sorte de prendre moins souvent sa voiture pour aller à la chasse. « On y va que le dimanche maintenant » regrette ce retraité en regardant son chien installé sur le siège passager.

La fin de ristourne va aussi avoir de grosses conséquences sur la trésorerie des entreprises

Florence est également en train de remplir le réservoir de sa berline, elle a cinq voitures, « j'ai une entreprise de taxi » grimace-t-elle. Cette Périgourdine fait des allers-retours pour faire le plein de toutes ses voitures avant minuit : « Le carburant, c'est le nerf de la guerre pour nous ».

Le retour du prix fort de l’essence risque d’avoir de lourdes conséquences sur son entreprise : « on est prêt à arrêter de rouler, ça met nos entreprises dans des situations critiques ». Florence travaille essentiellement pour du transport médical où les tarifs sont plafonnés. Il est impossible pour elle d’augmenter ses prix sans des négociations avec la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie).

Pour trouver le prix des stations-essence proche de chez vous, retrouvez tous les tarifs sur ce site du gouvernement .