L’hélicoptère bombardier d’eau a achevé sa mission estivale dans le Gard. Il a été -et on le comprend- beaucoup utilisé par les sapeurs-pompiers et a prouvé son efficacité. Sur 2 mois de présence dans le département, son bilan est de 48 heures de vol, 243 largages pour 45 missions et 2 maisons sauvées !