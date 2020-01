Fin de vacances infernale pour 1.500 touristes britanniques privés d'avion en Savoie

Aix-les-Bains, France

On peut parler de galère des airs pour 1.500 voyageurs Britanniques, retenus contre leur gré plus de 24 heures en Savoie, après l'annulation de sept vols au départ de l'aéroport de Chambéry-Savoie Montblanc.

La Croix Rouge de Savoie a réconforté les naufragés © Radio France - Christophe Van Veen

Plus de 500 ont passé la nuit de samedi dans un accueil d'urgence , le centre des congrès d'Aix-les-Bains - soit sur des lits pliants soit sur des fauteuils d'orchestre. Les autres ont dormi dans des hôtels d'Aix et de Chambéry.

Reportage dans ce centre d'urgence Copier

Des lits de fortune © Radio France - Christophe Van Veen

Il y avait même des bébés © Radio France - Christophe Van Veen

Les derniers sont repartis en bus - sept navettes- ce dimanche vers 14 heures vers les aéroports de Lyon et Grenoble. Ils ont dû arriver pour certains cette nuit (de dimanche à lundi) seulement en Angleterre.

Des vols écrits au feutre sur un tableau © Radio France - Christophe Van Veen

Plusieurs vacanciers épuisés, excédés, annoncent qu'ils vont porter plainte contre leur tour opérateur Crystal-Tui. A cause du manque d'information et de prise en charge. C'est le cas de Diana , du Pays de Galles, qui skie en Savoie depuis 25 ans et qui n'a "jamais vécu une telle expérience affreuse."

Diana du Pays de Galles raconte le périple Copier

Un hall d'aéroport ? non, le centre des congrès ! © Radio France - Christophe Van Veen

Pourquoi une telle chienlit ?

C'était samedi une grosse journée de vacances de neige, avec 27 vols programmés. Seuls ceux de la compagnie Thomson pour l'opérateur Crystal ont été annulés ! Pourquoi ? A cause, en partie, du brouillard. On aurait bien voulu avoir des explications de la part des la petite dizaine d'employés de Crystal , en doudoune verte, mais c'était silence radio. Il faut donc se renseigner auprès des naufragés et de la communication de l'aéroport.

Mathilde Cachart responsable de la communication de l'aéroport de Chambéry Copier

Mathilde Cachart de l'aéroport © Radio France - Christophe Van Veen

Pourquoi les autres vols du jour, pourquoi vingt vols , et notamment de British Airways et de Flybe ont pu quand même décoller samedi ?

► Les vols de Crystal sont assurés par des Boeing 757. Il faut une visibilité supérieure à 500 mètres.

► Lorsque le brouillard s'est enfin levé, vers midi, les pilotes pour Cristal avaient fini leurs heures de travail, ils étaient en butée horaire et donc vols annulés !

On imagine la réaction des naufragés quand ils vont apprendre cela. Beaucoup ont annoncé qu'ils vont porter plainte contre le tour opérateur. C'est l'aéroport qui a informé , et qui payé des Mac do aux passagers, c'est la ville d'Aix les bains et la Croix Rouge de Savoie qui ont pris en charge en urgence ces 1.500 personnes, toute une nuit, avec la préfecture de Savoie. Quand il a fallu obtenir des informations, d'après les touristes , aucune doudoune verte de Crystal n'était capable de répondre.