Fin des pesticides : comment les communes des Deux Charentes s'organisent-elles ?

C'est l'une des nouveautés de 2017: la fin des pesticides dans les espaces verts. Les communes n'ont désormais plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires pour entretenir les parcs, les forêts ou bien les trottoirs. Alors comment s'organiser ? Direction Sainte-Soulle près de La Rochelle.

"Nous avons une soixante de kilomètres de voiries dans la commune, ça en fait", relate Christian Grimpret, le maire. Depuis deux jours, il a bien du mal à savoir comment il va s'organiser dans les prochains jours. Depuis plusieurs années, ses sept agents municipaux utilisaient des pesticides deux à trois fois par an: "sur les trottoirs oui mais aussi et surtout aux alentours du terrain de football et du cimetière. Les mauvaises herbes sont légion là-bas".

Selon le maire, la demande est forte de la part des habitants. Il tient d'ailleurs à nous montrer ce qu'il appelle "un cahier de contestation", accessible à tous à la mairie et sur lequel chacun est libre d'apporter une critique: "vous voyez, là encore, une personne se plaint d'une rue qui est envahie de mauvaises herbes". Christian Grimpret craint que cette interdiction d'utiliser des pesticides, qui n'est autre que l'application de la loi sur la transition énergétique de 2015, ne détériore sa commune: "un rosier, ça doit s'entretenir. Si vous ne mettez pas de produit dessus, au mois de juillet, vous n'aurez déjà plus de feuilles".

Le maire de Ste Soulle, Christian Grimpret, et Bernard, un des agents municipaux chargé de l'entretien de la commune © Radio France - Nathan Mergy

Des habitants pour l'interdiction

Le maire est conscient que le pesticide a un effet néfaste pour la santé et l'environnement. "Nous ne faisions pas n'importe quoi avec le produit. Il s'agissait d'actions ciblées uniquement sur la mauvaise herbe. Depuis plusieurs années, on ne l'utilisait plus à côté des écoles par exemple", tient à souligner Bernard, l'un des sept agents municipaux de la commune. Sur le trottoir, un journal à la main, Michèle ne partage pas cet avis: "il faut un juste milieu. Je suis évidemment d'accord pour qu'une commune soit propre mais il faut faire attention à ces pesticides, c'est bien trop dangereux. Lorsque le produit est appliqué et qu' il y a du vent, les enfants peuvent alors en avaler".

Alors que faire maintenant que la loi est passée ? Corinne, quelques mètres plus loin, a sa petite idée : "chacun doit nettoyer devant sa porte. Cela ne coûte pas grand chose d'arracher les herbes devant chez soi, à part peut-être prendre dix minutes de son temps". La mairie elle s'interroge et n'a pas encore tranché. "On attend de voir ce que va dire la population. Mais il est hors de question que l'on recrute du personnel supplémentaire pour cette tâche", conclut le maire.