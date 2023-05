Fin des poursuites pour discrimination syndicale : la quincaillerie Foussier, basée à Allonnes est relaxée

L'entreprise Foussier, basée à Allonnes, son PDG Dominique Foussier et l'ancien responsable technique ont été relaxés par la justice.

ⓘ Publicité

Une déception pour les deux anciens salariés

Pour deux des trois salariés, présents au tribunal, c'est une déception "même si on s'y attendait, on est dégoûtés", relativise Dimitri Delaporte ancien employé de l'entreprise. En mars dernier, l'avocat de la défense, maître Alain Dupuy avait en effet plaidé la relaxe. Didier Jousse, ancien secrétaire de 'l'Union départementale CGT, qui suit le dossier depuis le début se dit également déçu, notamment car d'après lui, il y avait des éléments à charge dans le dossier comme "le rapport de l'Inspection du travail", estimant qu'il y avait bien un lien entre les licenciements et la volonté de ces salariés de créer un groupe syndical, explique-t-il.

"On est très satisfaits" de la décision rendue

L'avocat de la défense, maître Dupuy, se dit quant à lui satisfait de la décision. Au procès en mars dernier, il plaidait que les licenciements n'étaient pas dus à un engagement syndical des salariés mais à un "manque de productivité" ou à un "refus de se soumettre à la procédure".

Les anciens employés attendent maintenant des réponses : en clair, qu'est-ce qui a motivé cette décision de relaxe, avant peut-être, de faire appel. Une autre procédure pour licenciement abusif a été suspendue aux Prud'hommes en raison de ce procès, mais pourrait reprendre.

L'UD CGT 72 a organisé un rassemblement vers 17h, devant l'entreprise Foussier, à Allonnes afin de "dénoncer le comportement de l'entreprise".