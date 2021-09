Fin du masque à l'école : "Une bonne idée, les enfants ont souffert", estime l'Ordre des médecins de l'Isère

Les enfants d'école primaire vont bientôt pouvoir enlever le masque en classe. Le porte parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'a annoncé ce mercredi 22 septembre à l'issue d'un conseil de défense sanitaire. Dès le 4 octobre, les élèves du CP au CM2 seront dispensés de masque, dans les départements où l'épidémie est la plus faible. Ce n'est pas encore le cas de l'Isère. "On va continuer à intensifier la vaccination" surtout dans les territoires de montagne, confie Didier Legeais, vice-président de l'Ordre des médecins en Isère, invité de France Bleu ce jeudi.

France Bleu : On attendait des assouplissements du pass sanitaire après ce conseil de défense sanitaire. Ce n'est finalement pas le cas. "La prudence reste de mise", disent les autorités. Est-ce qu'on est trop prudent selon vous ?

Didier Legeais : Je ne pense pas qu'on soit trop prudent. On a encore un taux d'occupation des lits de réanimation à 20-24% selon les départements. Le virus Delta, en quelques mois, est devenu majoritaire à 97%. Donc, je ne pense pas qu'on soit trop prudent. Je dirais même qu'on a fait des écarts, comme le concert de Johnny Hallyday, on a baissé le masque dans des endroits où il ne faut pas le faire à mon avis. Les gens fragiles et ceux de plus de 65 ans doivent continuer absolument à porter le masque, à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner massivement.

Chez nous, en Isère, le taux d'incidence a été divisé par trois en un mois. La partie n'est donc n'est pas gagnée tout de même ?

Elle est en train d'être gagnée. On l'espère tous. On a tous été très surpris des très bons chiffres. On craignait que la rentrée des classes et le retour des gens qui étaient en vacances n'augmente le taux d'incidence. Finalement, c'est plutôt pas mal. Donc, la vaccination à la française fonctionne. Il faut continuer à l'intensifier, d'autres vaccins vont être mis à disposition des médecins généralistes et des pharmacies (ndlr : le Pfizer sera disponible prochainement en pharmacie). Il faut que les gens se fassent connaître, surtout à domicile, ceux qui sont bloqués à domicile pour des situations de handicap ou les personnes très âgées, elles doivent appeler leur médecin généraliste pour qu'on puisse les vacciner à domicile et ainsi diminuer le taux d'incidence.

Vous dites que la vaccination fonctionne, mais un petit peu moins en Isère qu'ailleurs. On a un taux de vaccination un peu plus faible que la moyenne nationale : 70% des Isérois ont reçu une dose du vaccin. On est plutôt à 74% au niveau national. Pourquoi cette réticence chez nous ?

Il n'y a pas qu'une réticence. Il y a toujours eu en Isère des mouvements d'opposition : la Révolution française et le reste l'ont prouvé. Nous avons des gens qui réfléchissent, des gens qui s'opposent. Mais on a surtout des conditions géographiques qui font qu'en haute montagne, sur les plateaux montagneux et dans un certain nombre de villages reculés, la vaccination n'est peut être pas arrivée aussi facilement qu'on le veut. Donc, on va continuer à intensifier vers tous ces territoires.

Parmi les annonces du gouvernement hier : les enfants en école primaire pourront enlever le masque le 4 octobre, là où le taux d'incidence est inférieur à 50 cas. Est ce que sanitairement parlant, c'est une bonne idée, d'après vous?

Je pense que c'est une bonne idée dans la mesure où le gouvernement, depuis le début, essaie d'adapter. Les enfants et les petits enfants ont été en souffrance de communication et de contact à cause du port du masque et des mesures sanitaires. On va diminuer sur le port du masque. On va étudier ensuite la question pour les adolescents. Il faut rappeler que le vaccin circule chez les enfants, mais donne des formes cliniques très peu importantes. Ce ne sont pas des gros producteurs de virus. C'est donc une bonne idée de commencer par cette population qui était en souffrance.

Mais il faut rappeler qu'ils peuvent tout de même transmettre le virus. Donc il faut maintenir les gestes barrières même chez les petits, leur laver les mains régulièrement. Grâce à tout cela, on a fait diminuer l'épidémie de gastro entérite, les bronchiolites... Donc, il faut continuer les gestes barrières surtout avec les personnes âgées qui les entourent et qui les gardent, qui ne sont pas vaccinés. L'enfant porteur du virus Delta pourrait leur transmettre de façon asymptomatique.

Le pass sanitaire est obligatoire pour les personnels de santé depuis le 15 septembre. On a vu certains médecins qui sont réfractaires à ce pass sanitaire. Comment vous sentez les médecins isérois ? Il y a une tension ?

Les médecins isérois comme les autres médecins français sont à plus de 90 % favorables aux pass sanitaires. Un certain nombre d'entre eux - ils sont très peu nombreux - s'y opposent encore et s'opposent à vaccination. Le Conseil de l'Ordre leur rappelle que les médecins sont là pour appliquer les recommandations des sociétés savantes, ce qu'on appelle les "règles de l'art". Les "règles de l'art" de toutes les sociétés savantes, sauf peut être la Société de pédiatrie, rappellent l'indispensable vaccination.

Quelques médecins ont dérapé en recommandant des traitements non officiels et traitements qui ne marchent pas (ndlr : une médecin iséroise notamment avait prescrit de l'Ivermectine). On leur rappelle qu'ils doivent respecter les règles de l'art et ne pas partir dans la médecine expérimentale. Il y a pour cela des CHU, des réseaux de médecins organisés avec pour faire de la recherche. La recherche autour du Covid a été très productive et on a aujourd'hui des preuves que certains traitements ne marchent pas. Le professeur Raoult, par exemple, avait lancé des idées de traitements à une époque où il avait rien. Le Conseil de l'Ordre considère qu'il a eu raison, dans son domaine de compétence et d'excellence, de proposer des traitements. Mais aujourd'hui, on sait que ces traitements ne marchent pas. Donc les médecins qui suivraient des chemins non reconnus, non officiels et non recommandés, nous allons leur rappeler leur obligation de prudence et de sécurité par rapport aux patients qu'ils prennent en charge.

Cette tension autour du pass sanitaire, ajoutée à une crise sanitaire longue et usante, a fait fuir beaucoup de soignants. L'Isère aujourd'hui manque de médecins ?

On manque de beaucoup de soignants, beaucoup de médecins généraliste mais pas seulement. On avait annoncé depuis des années qu'il fallait augmenter le numerus clausus. La crise Covid a entraîné une mise en tension d'un système fatigué, épuisé, avec l'abandon d'un certain nombre de médecins. Il y a donc une partie de la population grenobloise et iséroise qui n'a plus accès à des médecins généralistes et des médecins spécialistes, c'est une crise sanitaire comme nous ne l'avons jamais connue depuis l'après guerre.

Il manque combien de médecins à peu près en Isère?

Il manque en médecine générale plus d'une centaine de médecins c'est certain. Et en spécialité, il en manque là aussi, selon les spécialités, entre 15% et 30% afin de couvrir correctement la population. C'est le cas en ophtalmo, en ORL, en gastro-antérologie, en neurologie ou encore en néphrologie. On en manque partout.