Fin du procès du Madoff berrichon : "On avait besoin de ça pour avancer" témoignent les victimes soulagées

"On avait besoin de ça pour avancer", souffle Marinette en bas des marches du tribunal correctionnel de Châteauroux (Indre), ce jeudi en fin de matinée, après près de quatre jours d'audience. Cousine de Chantal Bernard, la femme du "Madoff berrichon", mais également victime de cet ancien assureur jugé cette semaine pour avoir escroqué plus d'une centaine de proches et détourné près de 6 millions d'euros. La procureure de la République de Châteauroux a requis six ans d'emprisonnement à son encontre et deux dont un avec sursis pour son épouse, soupçonnée de complicité et de recel. Elle a également requis entre huit et dix mois de sursis pour leur fils, Fabien, présumé receleur.

Je lui ai répondu innocemment : on vous emmènera des oranges en prison !

Marinette, victime de Roland Bernard et cousine de son épouse.

"Ce procès a remué beaucoup de choses", confie Marinette. La berrichonne a été l'une des premières clientes, et victimes, de Roland Bernard. Elle se rappelle notamment ces "petites feuilles roses, ces taux, ces bons moments passés ensemble, au restaurant" notamment. Et puis de ce jour où, alors qu'elle lui avait demandé un rachat, il lui a donné des chèques provenant d'un autre client. "C'était au moment où l'affaire de la Madoff de Bourgueil était sortie. Je lui ai dit : 'tu ne nous ferais pas le coup de la Madoff de Bourgueil ?' et il m'a répondu : 'Marinette, tu ne croirais quand même pas ça de moi'. Je lui ai répondu innocemment : 'On vous emmènera des oranges en prison'. Je me souviens exactement d'où il se trouvait dans la pièce... cela restera toujours gravé".

L'avocat des parties civiles, Nicolas Lecoq-Vallon, souligne également ce soulagement des victimes d'avoir "pu s'exprimer à l'audience, devant la justice, c'est très important au plan moral." Tout comme le fait de connaître en partie la vérité sur cette affaire. Roland Bernard a avoué, en début d'audience, avoir menti pendant les huit années de procédure. Il n'a pas commencé ses escroqueries parce qu'il devait une rançon à des ravisseurs. Cette vérité "aide indiscutablement à la reconstruction", ajoute l'avocat.

Une deuxième enquête en cours

L'avocat de la défense, maître Eugène Bangoura, a conclu sa plaidoirie, et l'audience, en demandant aux juges de "ne pas céder à la colère des victimes, de filtrer cette colère". S'il "la comprend", il estime que "des années et des années de prison ne l'atténueront pas". Il a également plaidé la relaxe de l'épouse de Roland Bernard, Chantal, qui selon lui ne savait rien des escroqueries de son mari.

La décision de la juridiction sera rendue le 26 juillet mais une autre enquête, ouverte par le parquet de Châteauroux, continue. Il s'agit de déterminer la responsabilité des banques de Roland Bernard dans cette affaire. Elles n'ont rien signalé alors qu'il a ouvert plus de 25 comptes personnels pendant toutes ces années.