Fin du procès France Télécom : L'Alsacien Jean Perrin espérait un "mea culpa" des anciens dirigeants

Le procès des anciens hauts responsables de France Télécom, jugés pour harcèlement moral et complicité de ce délit, doit se terminer jeudi 11 juillet. Après plus de deux mois d'audience, les procureures ont requis un an de prison et 15 000 euros d'amende à l'encontre de l'ex-PDG, Didier Lombard.