Un lycéen de 17 ans scolarisé à l'Immaculée Conception avait disparu depuis mardi matin. Il a été retrouvé ce vendredi à Château-Gontier sain et sauf.

Laval, France

Ce lycéen, originaire de Saint-Jean-sur-Mayenne, n'avait plus donné de nouvelles depuis mardi matin. Grâce à son signalement diffusé largement sur les réseaux sociaux, il a été repéré hier soir à Château-Gontier. Il a été retrouvé sain et sauf par la police ce vendredi et a retrouvé sa famille.