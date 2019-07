Finale de la CAN : le préfet à Nancy interdit les pétards et artifices

A l'occasion ce vendredi 19 juillet de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, 2500 policiers seront mobilisés à Paris, plusieurs centaines dans des grandes villes en France et à Nancy, le préfet prend un arrêté pour interdire les pétards et les artifices.

Nancy, France

"Considérant les risques de troubles à la tranquillité et l'ordre publics à l'occasion de la retransmission de la Finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations", c'est en ces termes que débute le communiqué de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. La finale de football est prévue entre l'Algérie et le Sénégal à partir de 21 heures ce vendredi 19 juillet.

A Paris, 2500 policiers seront mobilisés dans la soirée, ils seront plusieurs centaines en surveillance dans des grandes villes. A Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle prend un arrêté pour interdire l'utilisation et le transport d'artifices "de catégories C2, F2, C3 et F3, l'achat, la vente au détail, l'enlèvement et le transport de tous combustibles, gaz inflammables, carburant par jerricans ou récipients divers et portables".

L'interdiction est valable pour les particuliers ce vendredi 19 juillet à partir de 12h jusqu'au samedi 20 juillet 8 heures sur l'espace public, dans des lieux de grands rassemblements de personnes ou à proximité, dans les immeubles d'habitation. Interdiction encore de transporter des artifices dans les transports publics.

La semaine dernière, lors de la qualification de l'Algérie en demi-finale de la CAN, un rassemblement s'est mal terminé à Nancy. Un homme a été blessé par un coup de couteau.