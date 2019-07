Finale de la CAN : plus de 400 verbalisations et une vingtaine de voitures brûlées dans la Loire

Ce vendredi soir, plus de 4000 personnes ont célébré la victoire de l'Algérie en finale de la CAN dans la Loire. Des festivités qui ont pris une tournure parfois plus dangereuse, une vingtaine de voitures ont été incendiées et sur les routes les policiers ont dressé près de 400 procès verbaux.

Plus de 400 procès verbaux ont été dressé ce vendredi suite à des infractions au code de la route dans la Loire.

Saint-Étienne, France

La police nationale de la Loire dresse un premier bilan après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée vendredi soir entre l'Algérie et le Sénégal. Près de 3000 supporters sont descendus dans les rues stéphanoises pour célébrer la victoire de l'Algérie. Dans un premier temps, dans une ambiance bon enfant, puis au fil de la soirée, les forces de l'ordre ont relevé de nombreuses infractions.

Une vingtaine de voitures incendiées

Les pompiers ont dû intervenir sur une vingtaine de voiture brûlées ce vendredi dans la Loire. Environ 16 véhicule à Saint-Etienne et 4 dans le Gier et l'Ondaine. Selon la police, il est difficile cependant de relier tous ces incendies directement à la finale de la CAN.

De nombreuses entorses au code de la route

Debout sur le capot, assis sur la fenêtre ouverte, sens interdit ou feux tricolores non respectés... la police qui a quadrillé le centre-ville et relevé de nombreuses infractions au code de la route. Près de 400 procès verbaux ont été dressés. Les contraventions vont être envoyées prochainement.

Aucun blessé et une seule interpellation

Des feux d'artifices ont été tirés dans les rues du quartier Beaubrun-Tarentaize à Saint-Etienne puis sur la place Jean Jaurès vers minuit. Là, des CRS ont été pris pour cible et ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes. Plus tard dans la nuit, dans le quartiers Jacquard, une brigade de police venue intervenir sur un incendie a été prise pour cible par des individus. Néanmoins, la police ne fait état d'aucun blessé parmi les supporters et les forces de l'ordre.

Un jeune homme majeur a été interpellé. Il portait un matraque télescopique. Il a été placé en garde à vue et sera convoqué devant la justice selon le Parquet de Saint-Etienne.