Finale de la Ligue des champions : des bars évacués à Paris pour non-respect des distanciations sociales

La préfecture de police de Paris annonce que des bars sont en cours d'évacuation dans la capitale, en marge de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern de Munich. La distanciation physique n'y est pas respectée, en pleine pandémie de coronavirus.

La tentation de fêter l'événement était trop grande... mais la police avait prévenu ! Des évacuations et des fermetures de bars, où les clients se retrouvaient pour regarder la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern de Munich, sont en cours dans le 8e arrondissement de la capitale, annonce la Préfecture de police de Paris. Les mesures de distanciation physique et les gestes barrières n'y sont pas respectés.

Un bar où plus de 200 personnes s'entassaient, dans le secteur des Champs-Elysées, notamment, est évacué. Les clients qui ne portent pas de masque sont systématiquement verbalisés.

Par ailleurs, des incidents entre forces de l'ordre et supporters qui voulaient rentrer dans le Parc des Princes ont eu lieu en début de match. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dénonce des "débordements inadmissible".