Finale de la Ligue des Champions : le coup d'envoi retardé à cause de problèmes à l'entrée du Stade de France

Le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Réal Madrid a été donnée ce samedi 28 mai avec 36 minutes de retard. Après 21 heures, heure à laquelle était prévue le coup d'envoi, des milliers de supporters de Liverpool étaient encore bloqués derrières les portes du stade de France (Saint-Denis). Comme le montrent plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, certains supporters se sont introduits dans le stade en escaladant les grilles entourant le parvis de l'enceinte puis de courir en direction des gradins.

Des gaz lacrymogènes ont été lancés par les forces de l'ordre pour empêcher certains jeunes d'escalader les barrières. Plusieurs supporters de Liverpool, bloqués devant les portes, ont dans le même temps été aspergé selon une vidéo d'un journaliste d'ESPN.

Un peu plus tard dans la soirée, des échauffourées ont été constatées dans la fan zone située Cours de Vincennes, dans le 12e arrondissement de Paris, où étaient accueillis 30 000 supporters anglais. "Un gérant de bar à proximité de la fan zone a requis l'intervention de policiers pour des difficultés avec des supporters" poussant à fermer l'établissement. En tout, 6 800 policiers et gendarmes ont été déployés par la Préfecture pour sécuriser les abords du stade et les deux fan zones, installées à Paris et dans le parc de la Légion d'honneur à Saint-Denis.