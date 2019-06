Finale Toulouse-Clermont : encore des places à vendre au grand public à Ernest Wallon ce mardi

Toulouse, France

Il fallait venir tôt si possible, car le Stade Toulousain revendique 6.000 abonnés. Et la Ligue de rugby n'a octroyé à chaque club finaliste que 5.000 places pour cette finale 2018/2019 entre les Rouge et Noir et l'ASM Clermont Auvergne au Stade de France. Si tous les abonnés ne se sont pas rués aux guichets ce lundi, le club doit aussi contenter les associations de supporters, les partenaires et garder quelques places pour le grand public ce mardi. En l’occurrence, plusieurs centaines de places seront mises en vente ce mardi à partir de 9 heures à Ernest-Wallon uniquement des places à 20 et 40 euros, en virage. Avec là encore, une limite d'une place par personne. Il reste aussi des possibilités de transport en bus ou en train.

Toulouse comme Clermont a eu droit à un quota de 5.000 places (abonnés, grand public, clubs de supporters, partenaires). © Radio France - Bénédicte Dupont

Pour les abonnés ce lundi, plusieurs combinaisons différentes étaient proposées : une place en latérale excentrée catégorie 2 (85 euros/stock épuisé); une place en virage mi-hauteur (40 euros); une place en virage bas (20 euros); l'aller-retour en train (80 euros); l'aller-retour en bus (60 euros). La Région Occitanie a apporté son aide financière pour avoir des places en TGV à moindre coût.

Une vingtaine de bus et un TGV à 800 places

Le club de supporters, le "Huit Toulousain" affrétera sept bus, à lui tout seul. © Radio France - Bénédicte Dupont

Les bus partiront à 04h30 du matin, le train autour de 09h. Certains bus affectés par les clubs de supporters comme les sept autocars du Huit partiront eux carrément à 01 heure du matin samedi. En tout, un train de 800 places et entre 20 et 25 autobus partiront de Toulouse entre la nuit et l'aube.