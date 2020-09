Financement du terrorisme : des interpellations ont eu lieu dans le Loiret

Dans le cadre de la vaste opération antiterroriste menée mardi 29 septembre, des interpellations ont eu lieu à Orléans et sa Métropole. Ce coup de filet dans 26 départements visait les nouvelles méthodes de financement du terrorisme.

Mardi 29 septembre, sous l'autorité du Parquet national antiterroriste (PNAT), une opération policière d'envergure a été menée dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en janvier 2020 pour financement du terrorisme et association de malfaiteurs terroriste criminelle. Au total, 55 perquisitions ont été réalisées et 29 personnes âgées de 22 à 66 ans ont été interpellées et placées en garde à vue. Cette vaste opération antiterroriste a eu lieu dans 26 départements dont le Loiret.

Coup de filet dans la Métropole d'Orléans

Selon nos informations, des policiers du groupe d'appui opérationnel (GAO), le bras armé de la DGSI (la direction générale de la Sécurité intérieure) épaulés par des équipes du RAID et des membres de la DIPJ d'Orléans( la direction interrégionale de la police judiciaire) sont intervenus au petit matin. Plusieurs autorités policières du département ont confirmé à France Bleu Orléans cette opération. Une opération conduite notamment Avenue des Droits-de-l'Homme à Orléans mais aussi dans la Métropole orléanaise. Toujours selon nos informations, au moins trois personnes auraient été placées en garde à vue.

Financement terroriste par cryptomonnaie

Ce coup de filet visait à démanteler tout un nouveau système de financement du terrorisme. Actif depuis 2019, le réseau ciblé par l’opération antiterroriste de ce mardi repose principalement sur l’achat, en France, de coupons de cryptomonnaie dont les références ont été transmises par messagerie sécurisée à des jihadistes présents en Syrie, puis crédités sur des plateformes de bitcoins. Sollicité par France Bleu Orléans, le Parquet national antiterroriste n'a pas répondu notre demande.