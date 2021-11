Financement du terrorisme : Le procès de la mère de Foued Mohamed-Aggad reporté à mars 2022

Le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé ce jeudi à mars 2022 le procès de Fatima Hajji. La mère de Foued Mohamed-Aggad, l'un des trois kamikazes du Bataclan, est poursuivie pour "financement du terrorisme".

Mais son avocat n'a été mandaté pour la défendre que le 26 octobre. "Je n'ai pu m'entretenir qu'une fois avec Mme Hajji, ce qui est insuffisant pour la compréhension pleine et entière des faits reprochés", a-t-il plaidé. Le tribunal a fait droit à sa demande et fixé la nouvelle audience au 4 mars 2022, pour lui laisser plus de temps pour préparer sa défense.

Elle aurait versé 13.000 euros à son fils

Fatima Hajji, âgée de 53 ans, devait être jugée pour l'envoi de sept mandats d'un montant total de plus de 13.000 euros entre août 2014 et août 2015, destinés à son fils et à la compagne de ce dernier. Cet argent avait été envoyé alors même que Foued Mohamed-Aggad, installé en zone irako-syrienne, "faisait part de sa participation à des combats et de sa volonté de mourir en martyr"

En juin, six membres de sa famille avaient été interpellés, soupçonnés de lui avoir transféré des fonds. A l'issue de leur garde à vue, ils avaient été relâchés sans poursuites, le temps que les supports numériques saisis lors des perquisitions soient exploités.

Finalement, l'enquête n'a retenu que l'implication de Fatima Hajji. Dans ses échanges avec sa mère, Foued Mohamed-Aggad "indiquait que, s'il devait rentrer en France, ce serait uniquement pour commettre un attentat", selon des éléments de l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015, dont le procès se déroule actuellement.

Il avait coupé les ponts avec sa famille fin août 2015 et était rentré clandestinement en France à l'été 2015 pour devenir l'un des trois assaillants morts lors de l'attaque au Bataclan.