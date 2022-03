Financement du terrorisme : quatre ans de prison dont 18 mois ferme pour la mère de Foued Mohamed Aggad

La mère du terroriste alsacien du Bataclan, Foued Mohamed Aggad, a écopé de quatre ans de prison dont 18 mois ferme ce mercredi. Elle était jugée par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir envoyé de l'argent à son fils en zone irako-syrienne en 2014 et 2015.

La mère de Foued Mohamed Aggad, l'un des djihadistes du Bataclan, a été condamnée ce mercredi à quatre ans de prison dont 18 mois ferme pour avoir envoyé de l'argent à son fils en zone irako syrienne en 2014 et en 2015. Le parquet avait requis quatre ans dont un ferme, les juges sont donc allés au delà des réquisitions.

La mère de Foued Mohamed Aggad écope aussi de 2.500 euros d'amende et devra purger sa peine sous bracelet électronique. Son fils, qui a grandi à Steinseltz et Wissembourg en Alsace, avait été tué dans l'assaut des forces de l'ordre au Bataclan le 13 novembre 2015. Il était parti fin 2013 en Syrie avec la filière dite "strasbourgeoise". Il était ensuite revenu en Europe à la fin de l'été 2015 pour préparer les attentats.

Sa mère lui avait envoyé plus de 13.000 euros via des mandats alors qu'il était en Syrie ou en Irak. Le tribunal a estimé qu'elle était en contact régulier avec son fils et qu'elle avait donc "parfaitement conscience" d'apporter son "aide" à un "combattant d'un groupe salafiste". A l'audience, la prévenue avait au contraire soutenu vouloir simplement soutenir son enfant qui avait besoin d'argent pour survivre.

Le tribunal a aussi condamné la compagne de Foued Mohamed Aggad à 10 ans de prison et émis un mandat d'arrêt contre cette femme présumée morte en Syrie.