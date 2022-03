Financement du terrorisme : quatre ans de prison dont un ferme requis contre la mère de Foued Mohamed Aggad

Le parquet du tribunal correctionnel de Paris a requis vendredi 4 mars quatre ans de prison, dont un an ferme, contre la mère de Foued Mohamed Aggad, l'un des terroristes du Bataclan. Elle était jugée pour avoir envoyé de l'argent à son fils en zone irako-syrienne avant les attentats du 13 novembre.

13 000 euros et un colis

Pendant plus de sept heures, le tribunal correctionnel de Paris s'est penché sur un dossier "irrigué" par les pièces de l'enquête sur les attaques qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, dont le procès se poursuit depuis septembre.

A la barre, Fatima Hajji, la mère de Foued Mohamed Aggad répète qu'elle a soutenu "soutenu son fils, et pas la cause". Au total elle lui aurait envoyé sept versements pour un montant de plus de 13.000 euros, ainsi qu'un colis entre août 2014 et août 2015. Son fils lui parlait aussi de "payer des passeurs" pour quitter des zones de guerre selon elle.

Un récit contesté par le président de la chambre. Dans les messages réguliers qu'il envoyait à sa mère, Foued Mohammed Agad aurait souvent exprimé son envie de rester en zone irako-syrienne pour se battre. Il lui aurait même dit que s'il rentrait en France, ce serait pour "faire un sale truc".

Un aveuglement complice

Fatima Hajji, 54 ans, a "placé l'amour filial au-dessus de tout", a soutenu en fin d'audience le procureur, requérant sa condamnation pour financement du terrorisme à quatre ans de prison, dont un ferme. Une amende de 5.000 euros est également demandée pour sanctionner un "aveuglement complice".

L'avocat de la défense, a lui fait valoir que la prévenue avait une "peur panique" pour ses enfants et que son jugement avait été "obscurci" par un "terrible écran de fumée".

La décision a été mise en délibéré au mercredi 9 mars.