Les gendarmes, les douaniers et les services de la DIRO ont mené une vaste opération de contrôle sur la RN12 ce jeudi soir dans le sens Rennes-Brest, à hauteur de Morlaix. Les forces de l'ordre ont contrôlé 200 véhicules pendant deux heures. Et le bilan est chargé.

Finistère : 200 véhicules contrôlés sur la RN12, de la drogue saisie et des infractions relevées

En deux heures ce jeudi soir, les gendarmes de la compagnie de Plourin-lès-Morlaix et les douaniers ont contrôlé 200 véhicules sur la RN12. Lors de cette vaste opération, les forces de l'ordre ont systématiquement arrêté les véhicules sur la voie express dans le sens Rennes-Brest, en les déviant sur l'aire de Saint-Servais. Et le bilan est chargé.

De la cocaïne dans une perruque

Selon nos informations, les militaires ont recensé 10 conduites sous l'emprise de stupéfiants, trois détentions de stupéfiants, trois conduites sous alcoolémie, trois défauts de permis, deux défauts d'assurance, deux contrôles techniques non conformes et deux plaques d'immatriculation non réglementaires. Les gendarmes ont découvert dans la valise d'une passagère 300 grammes de cocaïne cachés dans une perruque.

D'autres contrôles de ce type auront lieu dans le week-end. L'objectif des autorités est de réduire le nombre d'accidents sur les routes du département. Depuis le début de l'année, 27 personnes sont mortes.