Finistère : à contre-sens sur la voie express, il percute plusieurs véhicules à bord d'une voiture volée

Quatre personnes ont été légèrement blessées dans un accident sur la nationale 165 vers 19h dimanche soir à hauteur du Faou dans le Finistère. Le conducteur roulait à contre-sens à bord d'une voiture volée. Il a été arrêté par les gendarmes et transporté en hôpital psychiatrique.

Il était environ 19h ce dimanche soir lorsqu'un homme est sur le bas-côté de la voie express entre Quimper et Brest au niveau de Rosnoën dans le Finistère. Une automobiliste s'est arrêtée pour lui venir en aide. Mais celui-ci vole le véhicule et fuit à contresens sur la voie rapide. Il percute cinq véhicules quelques kilomètres plus loin, dans le secteur du Faou.

Quatre personnes ont été légèrement blessées, dont un bébé de 18 mois et transportées vers les hôpitaux de Brest et Quimper. Le conducteur à l'origine de ces collisions a été intercepté par les gendarmes au niveau du Pouillot à Châteaulin. Il a été transporté dans un hôpital psychiatrique.