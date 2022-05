Finistère : ce que l'on sait après la mort d'une famille emportée par une vague à Plogoff

Trois membres d'une même famille sont morts jeudi, alors qu'ils pêchaient sur la digue de Pors Loubous à Plogoff, dans le Finistère. Le père, la mère et leur fils âgé de 12 ans ont été emportés par une vague. Les trois autres enfants du couple sont eux sains et saufs mais très choqués. Au lendemain de ce drame, le parquet de Quimper a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort.

Une famille originaire d'Audierne

Ce jeudi, c'est à 18h40 que les secours ont été contactés : des témoins ont signalé que trois personnes qui pêchaient avaient été emportées par une lame sur cette digue de Pors Loubous, soit un peu plus d'une heure avant la marée haute. La mer à cet endroit, situé à quelques kilomètres de la pointe du Raz, était agitée par une forte houle mais la météo n'était pas défavorable, selon une porte-parole de la préfecture maritime.

Le père âgé de 55 ans et la mère âgée de 33 ans ont finalement été récupérés vers 19h30 en arrêt cardio-respiratoire. Les secouristes ne sont pas parvenus à les ranimer. Le corps sans vie de l'enfant a lui été repêché peu après 22h00, entraînant la suspension des recherches. Trois autres enfants de la famille, deux garçons âgés de 14 et 15 ans et une fillette de 10 ans, qui n'étaient pas montés sur la digue, sont sains et saufs mais choqués. Ils ont été pris en charge par les services médicaux et psychologiques.

La famille vivait depuis deux ans à Audierne, les parents tenaient une pizzeria dans le centre-ville. Les quatre enfants étaient tous scolarisés dans la commune du Finistère, à l'école primaire et au collège. Le maire d'Audierne, Gurvan Kerloc'h, a annoncé à France Bleu qu'un "dispositif psychologique" a été mis en place dans les deux établissements scolaires : "Les enfants étaient bien intégrés, tout se passait bien." "Il va falloir qu'on accompagne les adolescents qui vont avoir besoin de s'exprimer et pourquoi pas imaginer une marche blanche dans les jours qui viennent", souligne l'élu.

"Pas d'explication" à un tel drame

Selon le directeur de cabinet de la préfecture du Finistère, les trois victimes ont été "emportées vers le large". D'importants moyens ont été déployés, notamment trois hélicoptères, deux vedettes de la SNSM (les secours en mer), une équipe de plongeurs ou encore la brigade nautique et des pompiers. Des marins-pêcheurs sont également venus aider. Il n'y a "pas d'explication" à un tel drame pour le moment, pas de raison météo majeure, a estimé ce vendredi David Fotlz.

Nous sommes tous sous le choc en dépit du travail remarquable des secours et forces de l'ordre. - Le préfet du Finistère, Philippe Mahé.

"La météo paraissait agréable, presque estivale. Mais en mer, il y a des résidus de grosse houle du sud, avec des grosses vagues qui déferlent sur la plage. Le danger ne paraît pas", a expliqué Julien Pensec, un sauveteur de la SNSM.

"Sauf survenue d'éléments nouveaux, ce drame n'aura a priori pas de suites judiciaires, aucune infraction n'étant à ce stade relevée", a précisé à l'AFP la procureure de la République de Quimper Carine Halley. Une enquête a été diligentée "uniquement" afin d'établir les circonstances des décès.

Le site de l'accident fermé au public

Ce vendredi, un arrêté d'interdiction du site de l'accident a été pris par la mairie de Plogoff, la digue est donc interdite au public afin d'empêcher l'affluence des curieux et éviter un suraccident. Pour le moment, les autorités du département estiment qu'il n'est pas question de mettre en place de nouvelles restrictions sur le littoral.

Le site de l'accident qui a coûté la vie à trois membres d'une famille à Plogoff, est interdit au public. © Radio France - Angeline Demuynck

Le préfet du Finistère lance ce vendredi un appel à la vigilance. "Il y a 1.400 km de littoral dans le Finistère, un GR34 qui est extrêmement fréquenté, il y a une préoccupation permanente de l'ensemble des responsables publics, a tenu à souligner Philippe Mahé. Ensuite, il y a des précautions naturelles qu'il faut prendre et c'est la raison pour laquelle les chemins sont balisés. Lorsqu'il y a des dangers d'éboulement par exemple, beaucoup de travaux sont réalisés par les communes pour prévenir et pour réparer. Ensuite, il y a une responsabilité individuelle donc il n'y a pas de remise en cause générale, il y a un appel à la vigilance de tout le monde."