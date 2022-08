Finistère : de nouveaux départs de feux dans les Monts d'Arrée, 25 hectares déjà brûlés

Il y a eu de nouveaux départs de feux samedi 6 août dans les Monts d'Arrée, dans les secteurs de Brennilis et Brasparts. 25 hectares de végétation ont déjà brûlé. Un soutien aérien a été demandé.

Le panache de fumée se voit à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. De nouveaux départs de feux ont été enregistrés samedi 6 août dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère, dans le secteur de la montagne Saint-Michel, alors que le temps est sec et qu'un vent soutenu souffle sur le département.

Selon la préfecture du Finistère, une reprise de feu a eu lieu a Brennilis avec 15 hectares qui ont brûlé. Ce feu menace 100 hectares, dont deux sapinières. Huit engins et 30 sapeurs pompiers sont engagés. La centrale de Brennilis n’est pas menacée, précisent les autorités.

Deux autres reprises de feu ont été enregistrées à Brasparts. L'une dans le secteur Nord ; une autre dans le secteur Sud. Celle dernière a nécessité l'évacuation du hameau de Kilivihan (10 personnes environ). Le feu est contenu au niveau de la RD30. Au total, sur ce second foyer, 35 engins et 100 sapeurs pompiers sont engagés, et 10 nouveaux hectares ont déjà brûlé. 100 hectares sont menacés.

Des moyens aériens demandés

La préfecture précise qu'"un groupement d'intervention feux de forêt (GIFF) d'Ille-et-Vilaine et 1/2 GIFF des Côtes d'Armor sont en route en renfort. Des moyens aériens ont également été demandés".

Depuis les incendies qui ont ravagé les Monts d'Arrée à la mi-juillet, brûlant plus de 1.700 hectares, les pompiers exercent une surveillance continue du secteur, prêts à intervenir pour éviter, justement, des reprises trop importantes.

Ce mercredi, la préfecture a interdit l'accès à la montagne Saint-Michel et à la chapelle Saint-Michel de Brasparts. Depuis les incendies, de nombreux badauds venaient observer les fumées qui continuent de s'échapper des Monts d'Arrée et gênaient le travail des secours. Cette interdiction court jusqu'à lundi prochain.

Par ailleurs, alors que le risque d'incendie est important en raison de la sécheresse, la préfecture du département appelle à la vigilance. Il est par exemple interdit de lancer des feux d'artifice.