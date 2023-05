Finistère : deux hommes intoxiqués en pleine nuit après un feu de compteur électrique

Deux hommes de 25 et 52 ont été légèrement intoxiqués au beau milieu de la nuit de lundi à mardi et hospitalisés à Quimper. Une adolescente de 17 ans a dû également être relogée, après le feu d'un pavillon au rez-de-chaussée et à la cave d'une maison à Pont de Buis les Quimerc'h dans le Finistère, rue du Drenit. Le feu est parti du compteur électrique.

ⓘ Publicité

20 sapeurs pompiers sont intervenus jusqu'à 1h45 du matin ce mardi.