Finistère : il roulait sans permis depuis vingt-sept ans

Il a réussi à éviter les contrôles pendant vingt-sept ans. Un homme a été arrêté au volant d'une voiture dimanche 5 décembre à Gouesnou, près de Brest, par les gendarmes. Problème, il n'a pas pu présenter son permis aux forces de l'ordre. Et pour cause : il n'en a pas, ce qui ne l'a pas empêché de conduire depuis 1994.

Le conducteur verbalisé

Lors de son interpellation, le conducteur a tout de même tenté de donner le change. Il fait mine de chercher son permis, prétend l'avoir oublié chez lui. Après vérification, les gendarmes se rendent compte que s'il a bien suivi des cours de conduite dans une auto-école, l'homme ne s'est pas présenté à l'examen du permis de conduire.

Le conducteur ne se démonte pourtant pas, et envoie même sa compagne chercher son permis à leur domicile. Celle-ci revient quelques instants plus tard, avec le portefeuille, dans lequel l'homme continue de chercher le précieux document. Il finit tout de même par admettre ne pas être titulaire du précieux sésame, et conduire sans depuis presque trente ans, à la plus grande surprise de sa compagne. Le conducteur a été verbalisé.