Finistère : il siphonne 4.000 litres de gasoil dans les camions et cuves d'une entreprise

Un homme a été interpellé mardi 4 janvier, soupçonné d'avoir siphonné à neuf reprises les camions et cuves d'une entreprise d'Audierne (Finistère). Le "pompiste" amateur opérait au moins depuis le mois d'octobre 2020.

C'est un "serial siphonneur" qui a été arrêté par les gendarmes du Finistère mardi 4 janvier. Il est soupçonné d'avoir volé 4.000 litres de carburant dans les camions et cuves d'une entreprise d'Audierne, dans le Cap-Sizun. Les premiers vols se sont produits en octobre 2020, l'entreprise victime avait alors porté plainte. Au total, neuf siphonnages ont eu lieu depuis un an et demi.

Le siphonneur s'aidait de jerricans pour aller récupérer le gasoil dans les véhicules de l'entreprise, ou même directement dans les cuves. Il n'agissait que la nuit, en escaladant la clôture entourant l'entreprise. Il sera prochainement convoqué devant le tribunal judiciaire pour répondre de ses actes.