Finistère : incendies fixés dans les Monts d'Arrée, 240 hectares brûlés

En moins de 24 heures, 300 hectares de végétation ont brûlé en Bretagne, dont 240 hectares dans les Monts d'Arrée (Finistère). C'est là que 1.700 hectares avaient déjà brûlé en juillet. Et avec les mauvaises conditions météo, deux foyers ont été réactivés ce samedi 6 août.

Des feux fixés mais pas maitrisés

Le premier se trouve sur le secteur de Brennilis. À cet endroit, 15 hectares ont brûlé. Le second, le plus important, se trouve lui à Brasparts. 225 hectares sont déjà partis en fumée. Les feux sont fixés mais pas maitrisés. Les 260 pompiers mobilisés restent donc sur place, appuyés par des moyens aériens. Les pompiers finistériens qui ont pu compter sur l'aide de leurs confrères venus d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, mais aussi du Calvados, de la Mayenne et de l’Orne. Les pompiers de l’aéroport de Pluguffan sont également intervenus.

D'autres renforts, en provenance de l'Est, sont attendus dans la soirée. "De nouveaux moyens aériens ont été sollicités", précise également la préfecture du Finistère, qui invite la population à éviter le secteur afin de ne pas gêner le travail des secours.

Les agriculteurs des Monts d'Arrée ont également lutté contre les flammes en créant des pare-feux avec du lisier. Les personnes évacuées, des hameaux de Kilivihan et Bodenna, ont pu regagner leurs domiciles dans la matinée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix