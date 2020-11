Finistère : la gendarmerie lance un appel à témoins pour une disparition inquiétante

Un homme de 88 ans est porté disparu depuis dimanche et la gendarmerie du Finistère lance un appel à témoin. Patrick Guillemot est atteint de la maladie d'Alzheimer. La dernière fois qu'il a été vu, c'était dans le secteur de Brest.

La gendarmerie du Finistère lance un appel à témoins après la disparition d'un homme de 88 ans. Patrick Guillemot est âgé de 88 ans, et il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il mesure 1,80m, 1,85m, il a les cheveux gris, coupés courts. La dernière fois qu'il a été vu, dimanche, dans le secteur de Brest, il portait un pantalon marron et une veste bleu marine. Il circulait à bord d'une Peugeot 308 grise immatriculée EF-225-QW. Son véhicule, est rayé et cabossé, un autocollant parachutiste de la légion étrangère est collé sur le pare brise arrière.

Si vous avez des informations, contactez la brigade de Pont L'Abbé au 02 98 87 06 64.