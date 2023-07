Finistère : la série noire des noyades en presqu'île de Crozon peut-elle s'expliquer ?

La série noire des noyades dans le Finistère et notamment en presqu'ile de Crozon peut-elle s'expliquer ? Selon le capitaine de frégate Alban Simon, porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique , il n'y avait pas de conditions particulièrement difficiles : "Les vents étaient à 15/20 nœuds et le coefficient de marée à environ 80, mais il y a une conjonction de facteurs. C'est le début de la saison, il y a plus de monde, l'eau est encore froide, on ne peut pas y rester trop longtemps. Le vent est de sud, sud-est alors qu'en Bretagne, il est souvent d'ouest. De sorte que selon l'orientation de la plage, les baigneurs peuvent avoir plus de difficultés à revenir au bord. Et puis, les victimes étaient majoritairement des hommes de plus de 60 ans. Nous n'avons pas de détails sur leurs conditions physiques, mais l'âge est peut-être à prendre en compte."

"Se rappeler qu'il est difficile de nager contre un courant d'un nœud, même avec des palmes"

"Il faut bien préparer ses baignades même lorsqu'elles semblent anodines, rappelle le capitaine de frégate Alban Simon, porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique . Il faut regarder les vents, les courants et se rappeler qu'il est difficile de nager contre un courant d'un nœud, même avec des palmes. Il faut aussi être attentif à ses propres conditions physiques et prendre en compte sa propre fatigue, après la route, des activités de vacances ou après l'année écoulée. Et puis, le message essentiel, c'est de privilégier les plages surveillées et éviter les lieux de baignades prisées par les surfeurs mais qui s'avèrent dangereuses."