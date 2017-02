Finistère : les cambriolages en baisse, les escroqueries en hausse

Les gendarmes et policiers du Finistère ont fait le bilan de la délinquance pour l'année 2016, un bilan en demi-teinte : certains faits sont en augmentation dans le département, notamment les escroqueries par internet, et d'autres diminuent, comme les cambriolages et les agressions.

Bonne nouvelle pour les Finistériens : le nombre de cambriolages est en forte baisse par rapport à 2015, -10.2%. L'an dernier, gendarmes et policiers ont recensé 3228 cambriolages.

Globalement, les atteintes aux biens (vols et cambriolages) sont en baisse dans le Finistère, même si le département, comme d'autres en France, est touché par une délinquance organisée, en provenance notamment des pays de l’Est de l’Europe.

Plus d'escroqueries et d'arnaques, notamment sur internet

Le bilan est nettement moins bon en ce qui concerne les escroqueries et les infractions économiques et financières, qui augmentent de 6.7% en un an. On trouve notamment de plus en plus d'arnaques sur internet, et d'escroqueries touchant les entreprises, via de faux ordres de virement. Les coupables étant souvent basés à l'étranger, ces affaires sont plus complexes à résoudre.

Un peu moins d'agressions physiques

Les affaires concernant des violences faites à des personnes reculent légèrement, mais elles restent préoccupantes, affirme la préfecture, avec un nombre important d'agressions physiques violentes sur la voie publique, souvent sur fond d'alcool.

Les forces de l'ordre précisent que le taux d'élucidation des affaires reste stable.