Bretagne, France

L'année n'est pas fini, mais les chiffres de la sécurité confirment leur mauvaise tendance pour 2017. La mortalité est en hausse de 2% dans le département breton. 44 personnes sont mortes sur les onze premiers mois de l'année.

Baisse de la vigilance

La Préfecture du Finistère dénonce "la baisse de la vigilance" des automobilistes et dénonce aussi les mauvais chiffres qui s'accumulent depuis 2015. A cette époque, les statistiques étaient meilleures (36 victimes de la route dans le département en 2012).

Selon le décompte des autorités, près de la moitié des tués étaient sous l'emprise de l'alcool et un tiers roulaient trop vite.

60% d'excès de vitesse en plus

Les alcoolémies excessives sont toujours plus nombreuses (6.000 relevées sur un an) et la situation est très préoccupante concernant les excès de vitesse. Avec 50.000 automobilistes contrôlés en excès de vitesse sur un an, ce type d'infraction est en hausse de 60%.

Au total, 4000 permis de conduire ont été suspendus sur un an.

La Préfecture annonce déjà qu’elle va renforcer les contrôles sur les routes en cette période de fêtes de fin d'année.