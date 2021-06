Finistère : nuit agitée dans le département, une rave party stoppée par les forces de l'ordre

Les gendarmes du Finistère ont été appelés environ 400 fois dans la nuit de samedi à dimanche, majoritairement pour du tapage nocturne. Les forces de l'ordre sont intervenues 68 fois, une activité assez soutenue pour la période.

Ils ont également empêché, avec l'aide des gendarmes du Morbihan, l'organisation d'une rave party dans la forêt à Clohars-Carnoët. Les militaires avaient repéré un rassemblement de véhicules, entre 40 et 50, à Lorient vers 22h30 et ont décidé de les suivre. Les raveurs n'ont donc pas eu le temps de s'installer et ont été contraints de démonter leur matériel. Une vingtaine de procès-verbaux pour non respect du couvre-feu a été dressée.

Une autre rave party était suspectée sur la plage à Trégunc. Finalement, la dizaine de fêtards est partie après l'intervention des élus et des gendarmes de Quimperlé.