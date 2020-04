Finistère : plusieurs enquêtes en cours autour de familles venues passer le confinement en Bretagne

La gendarmerie du Finistère a lancé plusieurs enquêtes au sujet de personnes, couples ou familles, venus passer le confinement en Bretagne et qui n'en respectent pas les règles, entre locations saisonnières, allers et venues entre le domicile principal et secondaire, changement de résidence.